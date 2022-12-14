Yeni ürünler geldi! Tarım Kredi Kooperatif 14-15 Aralık FİYAT LİSTESİ! Aynes süt 5 TL bile değil 4 TL altına düştü! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı...

Haftanın ortasına gelirken vatandaşlar zincir marketlerin güncel aktüel ürünlerini öğrenmek istiyor. 14-15 Aralık 2022 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde elinizi nereye atsanız indirim yağacak. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde? Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, süt, şeker, bulgur, mercimekte büyük indirimler vatandaşları bekliyor. İşte Tarım Kredi güncel 2022 FİYAT LİSTESİ!