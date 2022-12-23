6 aylık enflasyon + Ocak 2023 BRÜT NET asgari ücret zam tablosu! Asgari ücrete %54 ZAM! 1-2-3 çocuklu...
Asgari ücret zammı belli oldu! Bu kapsamda 2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Peki, neler değişecek? İşte son dakika açıklamalar!
Asgari ücret zammı için milyonlarca kişi son dakika haberlere kitlendi. Bilindiği üzere asgari ücretle birlikte kıdem ve ihbar tazminatı, işssizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve birçok alanda maaşlar zamlanacak. Bugün 2. asgari ücret toplantısı yapılırken, uzmanlar beklentilerin 7 bin 750 TL- 8 bin 500 TL arasında olduğunu ifade etti. Peki, asgari ücret kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!
ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.