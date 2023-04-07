YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023 | Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ "İlk Evim Arsa" kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya...
TOKİ "İlk Evim Arsa" kuralarında yeni takvim yayımlandı. Buna göre Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Konya ve diğer onlarca ilde yer alan arsalar için kura çekim tarihi belli oldu. "İlk Evim Arsa" kuraları 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında 55 ilden toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. İşte detaylar...
07.04.2023 13:10 - Son Güncelleme: 07.04.2023 13:20
Son dakika TOKİ yeni arsa kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuraları çekilmeye devam ediyor. Buna göre 10 Nisan'dan itibaren içerisinde depremden etkilenen bazı illerin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar çekilmeye başlanacak. İşte yeni TOKİ "İlk Evim Arsa" kura tarihleri...