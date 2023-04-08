7.500 TL ve üstü maaş alan herkes baksın! Mayıs öncesi 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine, EYT’liye 4’lü ödeme müjdesi! 16 günlük maaş farkı, promosyon, taze zamla yeni tablo...

Geçtiğimiz ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindiren bir dizi müjdeli haber ardı ardına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiğinin müjdesini milyonlarla paylaştı. Bu açıklama emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Ayrıca ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. Bu artışlarla birlikte, emekliler ay sonuna kadar çifte kazanç sağlayacak. Öte yandan EYT'liler 1 Nisan itibarıyla maaşlarını almaya başladı. Ayrıca EYT'liye 4'lü müjde kapısı da aralandı.