61 üründe fiyatlar düştü! Tarım Kredi 8-23 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ! 4’lüsü 12,90 TL! Kooperatif marketlerinde bayram indirimi, az evvel başladı!

7 Nisan 2023 tarihi itibariyle Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde bayram indirimi başladı. 61 parça üründe dev indirim uygulandı. Her yüz yüzlerce kişinin alışveriş yaptığı Kooperatif Market'lerinin güncel aktüel ürünler kataloğu da yoğun ilgi görüyor. Her ay farklı bir çok üründe büyük indirimler yapan Tarım Kredi Kooperatif Market'leri Ramazan Bayramı'nın da gelmesiyle yeni kataloğunu yayımladı. Peki bu hafta Kooperatif Market'lerde neler var, hangi ürünler indirimde?