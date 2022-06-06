3600 ek gösterge ile 1234 -1391 TL ZAM! 5 MİLYONA MÜJDE! İkramiyelere 44 BİN - 50 bin 150 TL fark! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!

Başkan Erdoğan, dün 3600 ek gösterge çalışmalarını tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti. İşte 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen, avukat, genel müdür meslek meslek emekli maaşları ve ikramiye tablosu!