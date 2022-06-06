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Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge ile 1234 -1391 TL ZAM! 5 MİLYONA MÜJDE! İkramiyelere 44 BİN - 50 bin 150 TL fark! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!

3600 ek gösterge ile 1234 -1391 TL ZAM! 5 MİLYONA MÜJDE! İkramiyelere 44 BİN - 50 bin 150 TL fark! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!

3600 ek gösterge ile emekli maaş zamları ve ikramiyeleri belli oluyor. Taslak ve Meclis kararı hakkında gözler Kabine toplantısına çevrilmişti. Ek gösterge ile memur emeklisi dahil tüm memurların maaş ve ikramiye hesabı değişecek. Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi için büyük önem arz eden 3600 ek gösterge için Memur-Sen ve hükümet arasında birçok toplantı yapıldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından, "3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Maaşlar nasıl değişecek?" soruları merak edildi. İşte 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen, avukat, genel müdür meslek meslek emekli maaşları ve ikramiye tablosu!

06.06.2022 22:30 - Son Güncelleme: 06.06.2022 22:31
5 MİLYONA MÜJDE! 3600 ek gösterge ile emeklilere 1.100 TL ZAM! İkramiyelere 50 bin 150 TL fark! TABLOYA BAK MAAŞINI ÖĞREN! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!

Başkan Erdoğan, dün 3600 ek gösterge çalışmalarını tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti. İşte 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen, avukat, genel müdür meslek meslek emekli maaşları ve ikramiye tablosu!

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5 MİLYONA MÜJDE! 3600 ek gösterge ile emeklilere 1.100 TL ZAM! İkramiyelere 50 bin 150 TL fark! TABLOYA BAK MAAŞINI ÖĞREN! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!

5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar...

5 MİLYONA MÜJDE! 3600 ek gösterge ile emeklilere 1.100 TL ZAM! İkramiyelere 50 bin 150 TL fark! TABLOYA BAK MAAŞINI ÖĞREN! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.

5 MİLYONA MÜJDE! 3600 ek gösterge ile emeklilere 1.100 TL ZAM! İkramiyelere 50 bin 150 TL fark! TABLOYA BAK MAAŞINI ÖĞREN! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!

TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR
Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti.

5 MİLYONA MÜJDE! 3600 ek gösterge ile emeklilere 1.100 TL ZAM! İkramiyelere 50 bin 150 TL fark! TABLOYA BAK MAAŞINI ÖĞREN! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!

Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

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