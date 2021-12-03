Yeni rakamlar geldi! Ve açıklanmaya başlandı... Milyonlarca asgari ücretliye müjde! İşte işçilerin ve işverenlerin istediği asgari ücret maaşı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.