Yeni rakamlar geldi! Ve açıklanmaya başlandı... Milyonlarca asgari ücretliye müjde! İşte işçilerin ve işverenlerin istediği asgari ücret maaşı...
Asgari ücrette ilk rakamlar gelmeye başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1. toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında işçi ve işveren tarafının istediği asgari ücret miktarını açıkladı. Peki işçi ne kadar maaş istiyor, işveren ne kadar? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmeler...
8 milyona yakın asgari ücretli çalışan ocak ayında maaşlarına gelecek zammı merakla bekliyor. 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam miktarı gerçekleştirilecek toplantılar neticesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta gerçekleştirildi. Toplantı sonrası ilk rakamlar gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilerin ve işverenlerin asgari ücret beklentisine yönelik düzenlenen anketin sonuçlarını açıkladı. İşte işçi ve işverenlerin istediği asgari ücret maaşının miktarı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
Yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç resmi olarak başladı.
Görüşmelerin ilki tamamlandı. Toplantı sonrası işçi ve işverenin asgari ücret beklentisine yönelik anketin sonuçları açıklandı.