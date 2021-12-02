Üretim, istihdam, yatırım için kredi muslukları açılıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları
Başkan Erdoğan, binlerce firmaya nefes aldıracak olan imalat sektörü ve istihdama yönelik destek paketini müjdeledi. İlave İstihdam Destek Programı ile 10-50 kişi çalıştıran işletmeler devlet bankalarıyla imzalayacakları işe alım taahhütleriyle bu destekten yararlanabilecek. Bu destekten yararlanan işverenler her bir işçi için bu yıl 1165 liraya tutarında destek alacak. Bu paketle 13 bin firmanın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılıyor. Proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacak. İşte piyasaların merakla beklediği, Başkan Erdoğan'ın müjdelediği destek paketinin detayları...
02.12.2021 08:23
- Son Güncelleme: 02.12.2021 08:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, imalat sektörü ve istihdama yönelik müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu.
İki paketin ayrıntıları şöyle: İlave İstihdam Destek Paketi ile 12.5 milyar lira kredi, 10 milyar lira da kefalet hacmi oluşacak. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için azami 100 bin lira KGF kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanıyor.