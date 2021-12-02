Üretim, istihdam, yatırım için kredi muslukları açılıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları

İki paketin ayrıntıları şöyle: İlave İstihdam Destek Paketi ile 12.5 milyar lira kredi, 10 milyar lira da kefalet hacmi oluşacak. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için azami 100 bin lira KGF kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanıyor.