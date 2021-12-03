İşte başvuru tarihi ve şartları, branş dağılımı, kılavuz... Sağlık Bakanlığı mülakatsız 30 bin sağlık personeli alacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerce müjdeli haberi duyurmuştu. Bu kapsamda bakanlık bünyesindeki kuruluşlara 30 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Toplamda yapılacak 40 bin alım için binlerce aday araştırmalara koyuldu. Peki 30 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? 30 bin personel alımı branş dağılımı nasıl, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...