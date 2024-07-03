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Emekli maaş zammı için %24,73 artış netleşti! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin en düşük emekli maaşı 12.473 TL oldu! 10.000, 11.000 alanlar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte 2024 yılının ilk 6 aylık TÜFE oranı da netleşmiş oldu. Peki, bu durum emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:34 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 10:10
Emekli maaş zammı için %24,73 artış netleşti! SSK, Bağ-Kur, EYT’linin en düşük emekli maaşı 12.473 TL oldu! 10.000, 11.000 alanlar... 1
Emekli maaş zammı için %24,73 artış netleşti! SSK, Bağ-Kur, EYT’linin en düşük emekli maaşı 12.473 TL oldu! 10.000, 11.000 alanlar... 2

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıktı.

Emekli maaş zammı için %24,73 artış netleşti! SSK, Bağ-Kur, EYT’linin en düşük emekli maaşı 12.473 TL oldu! 10.000, 11.000 alanlar... 3

ENFLASYON NE ÇIKTI?
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1.64 olarak duyurdu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde Yüzde yüzde 24.73 olarak hesaplandı.

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