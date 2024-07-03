Emekli maaş zammı için %24,73 artış netleşti! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin en düşük emekli maaşı 12.473 TL oldu! 10.000, 11.000 alanlar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte 2024 yılının ilk 6 aylık TÜFE oranı da netleşmiş oldu. Peki, bu durum emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte tüm merak edilenler...