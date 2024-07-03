Emekli maaş zammı için %24,73 artış netleşti! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin en düşük emekli maaşı 12.473 TL oldu! 10.000, 11.000 alanlar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte 2024 yılının ilk 6 aylık TÜFE oranı da netleşmiş oldu. Peki, bu durum emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte tüm merak edilenler...
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla bu ay emekli aylıklarının ne kadar artacağı ortaya çıktı.
ENFLASYON NE ÇIKTI?
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, Haziran ayı enflasyonu da yüzde 1.64 olarak duyurdu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde Yüzde yüzde 24.73 olarak hesaplandı.