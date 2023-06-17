Yeni rakam netleşti! %35 ZAM! Asgari ücretliye zam müjdesi, bayram öncesi o tarih işaret edildi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücret zammıyla ilgili, "Bu tedbirleri aldık, devam edeceğiz. Temmuzda önemli bir gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor." ifadelerini kullanmıştı.