Yeni Polo ne zaman gelecek? Volkswagen yeni Polo Türkiye fiyatı ne kadar? İşte donanım özellikleri…
Araç almak ya da yenilemek isteyenler gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve Yeni Polo ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt arıyor. Volkswagen'in çok sevilen ve çok satan modellerinden biri olan Polo'nun Türkiye'ye hangi tarihte geleceği belli oldu mu? Volkswagen yeni Polo Türkiye fiyatı ne kadar? Henüz incelememiş olanlar için fiyat bilgisinin yanı sıra donanım özellikleri hakkında bilgiler de haberimizde yer alıyor.
Yeni Polo ne zaman gelecek? Volkswagen yeni Polo Türkiye fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Çok fazla tercih edilen, hem donanım özellikleri hem görüntüsü hem de kullanım kolaylığı ile dikkat çeken modelin Türkiye'ye hangi tarihte geleceği ve hangi fiyattan alıcı bulacağı merak konusu oldu. Özelliklerine dair bilgileri de haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
YENİ POLO DONANIM ÖZELLİKLERİ
Pazara sunulduğu 1975 yılından bu yana Volkswagen markasının en başarılı modellerinden biri olan Polo, yenilenen dijital ve teknolojik versiyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bugüne kadar 20 milyondan fazla satış adedine ulaşan, her nesliyle sınıfında belirleyici olan Polo'nun zamansız tasarımı, yeni versiyonunda da kendini ilk bakışta belli ediyor.
Polo'nun teknik altyapısı gelişmiş modüler platform yönetimine (MQB) dayanıyor. Golf, Tiguan ve Passat gibi büyük modellerin aksine Polo, kompakt Volkswagen modelleri için özel olarak iyileştirilmiş MQB A0 altyapısına sahip. MQB platformu orantılı dış tasarımın yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. Bunlar arasında, optimum iç hacim (351 lt bagaj hacmi), sağlam ve dayanıklı gövde, mükemmel sürüş dinamikleri ve güvenlik unsurları bulunuyor.