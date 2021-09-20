BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Eylül evinizin ihtiyaçları indirimde! BİM’de bu Salı 4 ayrı kategoride uygun fiyatlar…

BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Eylül yine dopdolu, gıdadan temizliğe kişisel bakımdan kullanışlı ürünlere pek çok kategoriden fırsatlar sizleri bekliyor. BİM'de bu Salı Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici, ekonomik boy Persil Hijyen Toz Deterjan, Signal 2'li Diş Fırçası, Marmarabirlik Siyah Zeytin, Mixim Sufle, Scarlett Hijyenik Ped ön plana çıkan kampanyalar arasında yer alıyor. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.