BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Eylül evinizin ihtiyaçları indirimde! BİM’de bu Salı 4 ayrı kategoride uygun fiyatlar…
Vatandaşların merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Eylül yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Evinizin 4 ayrı kategorideki ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla satın almadan önce güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklaırnızı belirleyebilirsiniz. Özellikle bu hafta ekonomik boy Pril Bulaşık Makinesi Tableti fırsatı ön plana çıkıyor. Hem Salı hem de Cuma günleri stoklarla sınırlı olan farklı ürünlerin satışa çıktığı marketler zincirinde bu hafta neler olduğunu merak edenler için BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde derledik.
20.09.2021 17:13
- Son Güncelleme: 20.09.2021 17:13
BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Eylül yine dopdolu, gıdadan temizliğe kişisel bakımdan kullanışlı ürünlere pek çok kategoriden fırsatlar sizleri bekliyor. BİM'de bu Salı Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici, ekonomik boy Persil Hijyen Toz Deterjan, Signal 2'li Diş Fırçası, Marmarabirlik Siyah Zeytin, Mixim Sufle, Scarlett Hijyenik Ped ön plana çıkan kampanyalar arasında yer alıyor. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.