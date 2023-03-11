EYT'liye 'fark'lı maaş! Ek ödeme nasıl hesaplanacak? İkramiye alacaklar... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Mart'ta başvuran EYT'lilerin maaşı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanırken, işlemi tamamlanan SSK'lılar ayın 17'sinden itibaren fark ödemesiyle birlikte peşin ek ödemeli maaşını hesabında görecek. Üstelik bir de ikramiye imkanı var. Peki, Ek ödeme nasıl hesaplanacak? Kimler ikramiye alacak? Takvim.com.tr merak edilen detayları sizler için derledi.
11.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 11.03.2023 06:58
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığı için başvurularını birbiri ardına yapıyor. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde 8 günlük süre geride bırakılırken, aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin pek çok detay merak konusu oldu.
* SSK ve Bağ-Kur'luların ilk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?
31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak.
Aylık bağlama işlemleri tamamlanan SSK'lıların emekli aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17'si ila 26'ncı günleri arasındaki 10 günde ödenecek.