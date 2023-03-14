Alanlar-satanlar buna dikkat! Gram altın düşecek mi yükselecek mi? O gün açıklanıyor! 40-50 gram 14-18-22 ayar bilezik kaç para?
Altın fiyatları ABD'li bankaların iflas açıklamaları ile birlikte son 1.5 ayın zirvesine tırmandı. Ons altın, destek seviyelerini koruyarak, gram altın fiyatının 1.167 liraya kadar yükselmesine neden oldu. Altın fiyatlarına yönelik bir diğer kritik haber, ABD'den gelecek olan açıklamalar ile ilgili. Piyasadaki hareketlilik, altın tahminlerinde değişikliklere neden oldu. Citigroup, altın fiyat tahminini yüzde 3,8 artırarak 1900 dolar seviyesine çıkardı. Piyasa uzmanı İslam Memiş ise, altının gram fiyatı için o seviyeleri işaret etti. Şimdi ise güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarına göz atalım.
Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçmişti. Piyasalarda 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 80'e yükselirken, altın ise tahvil faizleri ve dolar endeksindeki artışın baskısı altında 1.810 dolara geriledi. Ancak, ABD'deki banka iflaslarının ardından altın fiyatları, 3 Şubat'tan sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın 1918 dolara yükselirken, gram altın fiyatı da 1.185 liralık rekoruna daha da yaklaşarak 1.167 liraya kadar tırmandı. Şu anda ons altın 1907 dolar ve altının gram fiyatı ise 1.161 TL seviyesinde bulunuyor.
ABD enflasyon rakamları, günün en önemli verisi olarak kabul ediliyor ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek. ABD tüketici fiyatları, faiz beklentilerini netleştirmede ve altın fiyatlamasında belirleyici olacak. Ülkede tüketici fiyatları en son aylık yüzde 0,5 artışla yıllık yüzde 6,4 seviyesine ulaştı. Piyasalarda bu kez beklenti, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6,0 artış olacağı yönünde şekilleniyor.
"GERİLEME KALICI OLMAYACAK"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Powell'ın yüksek enflasyon ısrarı nedeniyle faiz artışlarının devam edeceğine işaret ettiğini belirtiyor. Bu bağlamda, güçlenen dolar endeksinin 107,0 seviyesine kadar yükselebileceğini ifade ediyor.
Doların değer kazanması, altın fiyatındaki düşüşün devam edebileceğini ve 1.788 dolar seviyesinin izleneceğini düşünüyor. Bu nedenle, 1.780-1.790 dolar seviyelerinin güçlü destek seviyeleri olarak kalabileceğini belirtiyor. Fed'in gerilemeyi kalıcı olarak görmediğini de kaydediyor.
GRAM ALTIN TAHMİNLERİ İSLAM MEMİŞ'TEN
İslam Memiş, ülkelerdeki yüksek enflasyonun sürdüğünü ve önceden yüklemeli agresif faiz artışlarının yeterli olmadığını belirtiyor. Bu nedenle altının destek bulabileceğine inanıyor.