Alanlar-satanlar buna dikkat! Gram altın düşecek mi yükselecek mi? O gün açıklanıyor! 40-50 gram 14-18-22 ayar bilezik kaç para?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçmişti. Piyasalarda 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 80'e yükselirken, altın ise tahvil faizleri ve dolar endeksindeki artışın baskısı altında 1.810 dolara geriledi. Ancak, ABD'deki banka iflaslarının ardından altın fiyatları, 3 Şubat'tan sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın 1918 dolara yükselirken, gram altın fiyatı da 1.185 liralık rekoruna daha da yaklaşarak 1.167 liraya kadar tırmandı. Şu anda ons altın 1907 dolar ve altının gram fiyatı ise 1.161 TL seviyesinde bulunuyor.