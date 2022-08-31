Yeni oranlar! Mevduat faizleri coştukça coştu! 32 günlük en yüksek mevduat faizi yüzde 20'nin üzerine çıktı! En yüksek mevduat faizi veren bankalar!
Kur korumalı TL mevduat hesaplarının dışında bankaların başka mevduat hesapları amacıyla de yüksek oranda faiz fırsatları sunuluyor. İşte en yüksek 32 günlük mevduat faizini veren bankalar…
31.08.2022 08:56 - Son Güncelleme: 31.08.2022 08:56
Bankalar resmen faiz oranlarını uçurdu. 32 günlük en yüksek faiz getirisi ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel cazip oranlar sunulmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesaplarının dışında bankaların başka mevduat hesapları amacıyla de yüksek oranda faiz fırsatları sunuluyor. İşte en yüksek 32 günlük mevduat faizini veren bankalar…