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Haberler Ekonomi Yeni oranlar! Mevduat faizleri coştukça coştu! 32 günlük en yüksek mevduat faizi yüzde 20'nin üzerine çıktı! En yüksek mevduat faizi veren bankalar!

Yeni oranlar! Mevduat faizleri coştukça coştu! 32 günlük en yüksek mevduat faizi yüzde 20'nin üzerine çıktı! En yüksek mevduat faizi veren bankalar!

Kur korumalı TL mevduat hesaplarının dışında bankaların başka mevduat hesapları amacıyla de yüksek oranda faiz fırsatları sunuluyor. İşte en yüksek 32 günlük mevduat faizini veren bankalar&hellip;

takvim.com.tr
31.08.2022 08:56 - Son Güncelleme: 31.08.2022 08:56
Yeni oranlar! Mevduat faizleri coştukça coştu! 32 günlük en yüksek mevduat faizi yüzde 20’nin üzerine çıktı! En yüksek mevduat faizi veren bankalar!

Bankalar resmen faiz oranlarını uçurdu. 32 günlük en yüksek faiz getirisi ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel cazip oranlar sunulmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesaplarının dışında bankaların başka mevduat hesapları amacıyla de yüksek oranda faiz fırsatları sunuluyor. İşte en yüksek 32 günlük mevduat faizini veren bankalar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni oranlar! Mevduat faizleri coştukça coştu! 32 günlük en yüksek mevduat faizi yüzde 20’nin üzerine çıktı! En yüksek mevduat faizi veren bankalar!

Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı

En yüksek faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel Burgan Bank, %21,50'den başlayan faiz oranları ile ON Hesap kampanyası kapsamında yüksek faiz getirisi sunmayı başarıyor.

Yeni oranlar! Mevduat faizleri coştukça coştu! 32 günlük en yüksek mevduat faizi yüzde 20’nin üzerine çıktı! En yüksek mevduat faizi veren bankalar!

Gündüz para çekme ve yatırma işlemleri yapılsa bile vadesi bozulmayan ON Hesap, en karlı faiz getirisini sunmaya devam ediyor.

Yeni oranlar! Mevduat faizleri coştukça coştu! 32 günlük en yüksek mevduat faizi yüzde 20’nin üzerine çıktı! En yüksek mevduat faizi veren bankalar!

520 bin TL mevduat birikimi amacıyla Burgan Bank ON Hesap faiz getirisi 10.177,75 TL olarak hesaplanmıştır.

Yeni oranlar! Mevduat faizleri coştukça coştu! 32 günlük en yüksek mevduat faizi yüzde 20’nin üzerine çıktı! En yüksek mevduat faizi veren bankalar!

Öte yandan çoğu bankacılık hizmetinden de ayrıcalıklı oranlarla bütün ON Hesap sahiplerinin yararlanması sağlanıyor.

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