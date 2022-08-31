Adınıza 3.340 TL devlet yardımı tanımlandı, ihtiyaç sahibi olan herkes alabilir! Hemen e-Devlet’ten kontrol edin!

İhtiyaç sahibi bireyler hiç süre kaybetmeden e-devlete giriş yaparak kontrollerini gerçekleştirsinler. İsminize 3.340 TL yardım tanımlamış olabilir. Hem de tüm herkes bu ödemelerden faydalanabilmektedir. İşte bu mevzuya dair merak ettiğiniz her şey!