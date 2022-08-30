Aile Bakanlığı'ndan emeklilere 5.400 TL ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkesi kapsıyor! ATM veya PTT'den paranızı alın! 1 yıl boyunca...
Devlet tarafından dar gelirlilere sağlanan ödemeler büyük bir ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli, dul, yetimlere 7.200 TL tutarında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek verilecek. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Peki, kimler bu ödemeden yararlanacak, şartlar neler? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Geliri düşük ailelere ayda 450 ile 600 lira arasında nakdi desteğin yolunu açan Aile Destek Programı'na başvurular sürüyor ve ödemeler başladı. Destekten daha uzun süre yararlanmak için başvuruyu geciktirmemek önem taşıyor. Destek ödemesini artık emekliler de alabilecek. İşte bir yıl süren desteğin detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.
Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.