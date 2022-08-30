Aile Bakanlığı’ndan emeklilere 5.400 TL ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkesi kapsıyor! ATM veya PTT’den paranızı alın! 1 yıl boyunca...

Geliri düşük ailelere ayda 450 ile 600 lira arasında nakdi desteğin yolunu açan Aile Destek Programı'na başvurular sürüyor ve ödemeler başladı. Destekten daha uzun süre yararlanmak için başvuruyu geciktirmemek önem taşıyor. Destek ödemesini artık emekliler de alabilecek. İşte bir yıl süren desteğin detayları...