Yeni memur maaşları 2019'da ne kadar olacak? 2019 memur zammı ne zaman olacak?

Memur zammı ile ilgili geri sayım sürerken, milyonlarca memur gözünü 3 Ocak 2019'da açıklanacak olan yıllık enflasyon rakamlarına çevirdi. Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05'luk zamla birlikte özel sektör çalışanlarının zam bekleyişi mutlu şekilde sonuçlandı. Asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde zam yapılması memurları ve memur emeklilerini heyecanlandırdı. Peki memur maaşı 2019 zammı ne kadar olacak? Memur maaşı zam oranı kaç olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı ile ilgili detaylar...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:03:28 Güncelleme: 11:26:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





