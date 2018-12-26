Yeni memur maaşları 2019'da ne kadar olacak? 2019 memur zammı ne zaman olacak?
Memur zammı ile ilgili geri sayım sürerken, milyonlarca memur gözünü 3 Ocak 2019'da açıklanacak olan yıllık enflasyon rakamlarına çevirdi. Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05'luk zamla birlikte özel sektör çalışanlarının zam bekleyişi mutlu şekilde sonuçlandı. Asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde zam yapılması memurları ve memur emeklilerini heyecanlandırdı. Peki memur maaşı 2019 zammı ne kadar olacak? Memur maaşı zam oranı kaç olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı ile ilgili detaylar...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:03:28
Güncelleme: 11:26:20
2018'in son günlerinde memur ve memur emeklileri yeni yılda maaşlarına gelecek zam oranını merak ediyor. Kamu çalışanları toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı da alırken, bu iki rakamın toplamının ne kadar olacağı sorusunun cevabı aranılıyor. İşte 2019 yeni memur maaşları ve memur zammı ile ilgili son gelişmeler...
YÜZDE 9 ZAM GARANTİ
Memur ve memur emeklileri yapılan toplu sözleşmeye göre 2019 yılı Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alacak. Bu zamların yanı sıra oluşacak enflasyon farkları da zamlara yansıtılacak.
2019 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar maaşlarına yılda iki kez olmak üzere toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı ile zam alıyorlar. Geçtiğimiz temmuz ayında 8.65 oranında zamlanan memur maaşları için yeni yıl zammı oranları TÜİK tarafından açıklanacak yıl sonu verilerine göre belli olacak.
TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 11.14 zam alması gündemde. Eğer 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarında bir değişme olmazsa memur ve memur emeklileri bu oranda zam alacak.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı 3 Ocak 2019'da TÜİK tarafından açıklanacak olan yıllık enflasyon rakamları ile birlikte belli olacak. Zamlar bu orana göre belirlenecek.