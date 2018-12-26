Öğretmenlere dolgun maaş ve yüksek kıdem müjdesi! Hükümet harekete geçti

Öğretmenlere hükümetten büyük bir müjde geliyor. Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapacak öğretmenlere dolgun maaş ve kıdem teşviği verilecek. Buna göre bölgeler dezavantajlarına göre altı dereceye ayrılacak. Her bir bölgenin maaşı da zorluk derecesine göre belirlenecek. Bu bölgelerde görev yapan öğretmenlerin kıdemleri de ona göre yükseltilecek.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 08:24:37 Güncelleme: 08:29:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





