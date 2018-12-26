Öğretmenlere dolgun maaş ve yüksek kıdem müjdesi! Hükümet harekete geçti

Öğretmenlere hükümetten büyük bir müjde geliyor. Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapacak öğretmenlere dolgun maaş ve kıdem teşviği verilecek. Buna göre bölgeler dezavantajlarına göre altı dereceye ayrılacak. Her bir bölgenin maaşı da zorluk derecesine göre belirlenecek. Bu bölgelerde görev yapan öğretmenlerin kıdemleri de ona göre yükseltilecek.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 08:24:37 Güncelleme: 08:29:23
Öğretmenlere dolgun maaş ve yüksek kıdem müjdesi! Hükümet harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın '2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan öğretmenlerin çalışmasına yönelik kurulacak teşvik mekanizmasında sona gelindi.

Öğretmenlere dolgun maaş ve yüksek kıdem müjdesi! Hükümet harekete geçti

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü teşvik çalışmasında öğretmenlere müjdeli haberler verilecek. Teşvik tamamlandığında projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Öğretmenlere dolgun maaş ve yüksek kıdem müjdesi! Hükümet harekete geçti

BÖLGELERİNE GÖRE DEĞİŞECEK
Bakanlığın hazırladığı teşvik mekanizmasına göre 'dezavantajlı bölgeler' olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde öğretmenlere çeşitli teşvikler sağlanacak.

Öğretmenlere dolgun maaş ve yüksek kıdem müjdesi! Hükümet harekete geçti

Buna göre bölgeler, şartlarına göre ayrılacak ve her bölgeye ayrı bir teşvik verilecek. Dezavantajına göre bölgeler altı dereceye ayrılacak. Her bir bölgenin ücreti de zorluk derecesine göre belirlenecek.

Öğretmenlere dolgun maaş ve yüksek kıdem müjdesi! Hükümet harekete geçti

5 KATINA KADAR EK ÜCRET
Düzenlemeyle birlikte bir öğretmen şartlar açısından 'en az olumsuz bölge' olarak belirlenen birinci bölgede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranda ücret alacakken şartları en ağır olan bölgedeki öğretmen 5 katına kadar fazla ek ücret alabilecek.

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