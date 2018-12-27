Emekliye 600 TL | Hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekli müşteri yarışı sürüyor. Kimi bankalar promosyonu 600 liraya çıkardı, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor. Promosyondan yeni emekliler de yararlanırken, vaatleri cazip bulan bankasını değiştirebiliyor. Peki, hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

27 Aralık 2018 Perşembe, 03:24:06 Güncelleme: 07:58:16
Emekliye 600 TL | Hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor?

Sayıları 12.3 milyonu aşan emekliler, bankaların gözdesi. Emekli maaş pastasından daha fazla pay almak isteyen bankalar, hem promosyon hem de hizmet yarışı içerisinde.

Emekliye 600 TL | Hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor?

Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor.

Emekliye 600 TL | Hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var. Böylece emekli 450, yakını 100 lira promosyon alabiliyor.

Emekliye 600 TL | Hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor?

Halen promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor.

Emekliye 600 TL | Hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor?

Taahhütte bulunup promosyonu almış emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor. Bunun için emeklinin yapması gereken, promosyon ödemesini aldığı bankaya kalan sürenin parasını iade etmek.

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