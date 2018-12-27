Emekliye 600 TL | Hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor?
Bankaların emekli müşteri yarışı sürüyor. Kimi bankalar promosyonu 600 liraya çıkardı, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor. Promosyondan yeni emekliler de yararlanırken, vaatleri cazip bulan bankasını değiştirebiliyor. Peki, hangi banka 2019 yılında ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
27 Aralık 2018 Perşembe, 03:24:06 Güncelleme: 07:58:16
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