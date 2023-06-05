EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!
28. yasama dönemi içerisinde emeklilik, maaş artışları, asgari ücret, ev kadınlarının emeklilik fırsatı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamalar gibi konular, öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Meclis tatil öncesinde bu konularda önemli ilerlemelerin kaydedilmesi beklenmektedir. İşte milyonlarca insanı ilgilendiren en önemli noktalar.. Emeklilere yapılacak zam ve refah payı düzenlemeleri, emeklilik hakkını elde eden vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda, emekli maaşlarının artırılması ve refah payının belirlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Hükümet, emeklilere daha iyi bir yaşam standartı sunabilmek için gerekli adımları atmaktadır.
05.06.2023 09:24 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:24
Haftaya hem yeni kabine hem de Meclis çalışmalarına başlayacak. TBMM'nin ana gündemi ekonomi olacak. Maaş ve kiralara ilişkin düzenlemeler çıkmadan Meclis tatile girmeyecek. Seçim öncesi gündeme getirilen vaatler arasında ekonomik konular hızla hayata geçirilmeye çalışılacak. Peki, hangi ekonomik reformlar hayata geçecek? Haberimizde madde madde yer verdik...