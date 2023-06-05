EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!

Haftaya hem yeni kabine hem de Meclis çalışmalarına başlayacak. TBMM'nin ana gündemi ekonomi olacak. Maaş ve kiralara ilişkin düzenlemeler çıkmadan Meclis tatile girmeyecek. Seçim öncesi gündeme getirilen vaatler arasında ekonomik konular hızla hayata geçirilmeye çalışılacak. Peki, hangi ekonomik reformlar hayata geçecek? Haberimizde madde madde yer verdik...