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Haberler Ekonomi EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!

EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!

28. yasama dönemi içerisinde emeklilik, maaş artışları, asgari ücret, ev kadınlarının emeklilik fırsatı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamalar gibi konular, öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Meclis tatil öncesinde bu konularda önemli ilerlemelerin kaydedilmesi beklenmektedir. İşte milyonlarca insanı ilgilendiren en önemli noktalar.. Emeklilere yapılacak zam ve refah payı düzenlemeleri, emeklilik hakkını elde eden vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda, emekli maaşlarının artırılması ve refah payının belirlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Hükümet, emeklilere daha iyi bir yaşam standartı sunabilmek için gerekli adımları atmaktadır.

takvim.com.tr
05.06.2023 09:24 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:24
Yeni Meclis düğmeye basıyor! EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!

Haftaya hem yeni kabine hem de Meclis çalışmalarına başlayacak. TBMM'nin ana gündemi ekonomi olacak. Maaş ve kiralara ilişkin düzenlemeler çıkmadan Meclis tatile girmeyecek. Seçim öncesi gündeme getirilen vaatler arasında ekonomik konular hızla hayata geçirilmeye çalışılacak. Peki, hangi ekonomik reformlar hayata geçecek? Haberimizde madde madde yer verdik...

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Yeni Meclis düğmeye basıyor! EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!

28'inci Dönem parlamentosunun öncelikli gündem maddeleri dar gelirliler, memur ve emeklilerin alım güçlerini yükseltmeye yönelik adımlar olacak.

Yeni Meclis düğmeye basıyor! EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!

TBMM Başkanı'nın seçilmesi ve komisyonların oluşmasından sonra TBMM çalışmalarına başlayacak.

Yeni Meclis düğmeye basıyor! EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!

Türkiye'yi mutlu edecek yasal düzenlemeler TBMM'nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Yeni Meclis düğmeye basıyor! EYT sonrası erken emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro, refah payı, prim indirimi hepsi listede!

Özellikle maaşlar ve kira konuları sonuçlanana kadar TBMM tatile girmeyecek. O düzenlemeler şöyle:

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