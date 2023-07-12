Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye yüzde 25 zam geldi! BAĞ-KUR, memur emeklisinin maaşına en az...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammı belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave yapıldı.
12.07.2023 11:33 - Son Güncelleme: 12.07.2023 11:33
DUL VE YETİMLERE DE YANSITILACAK
Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak.
MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 9 BİN 877 TL
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödeniyordu.