On ila on beş yıl sigorta primi olan o kişilere emeklilik müjdesi verildi! 3600-4500-5400 primi olanlar dikkat
Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihine bakılarak belirleniyor. İlk sigorta başlangıç tarihi erken emeklilik hakkını elde etmek için büyük bir öneme sahip. Bu sistemde kişinin 10 yıllık bir sigortalılık süresi boyunca düzenli olarak prim ödemesi gerekiyor. Şartları ve süreyi tamamlayan kişiler, erken emeklilik hakkını kazanarak maaşlarını almaya başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği bu düzenleme erken emeklilik için önceden belirlenmiş şartları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırılıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği şartları yerine getiren kişiler için 10 yıl sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu imkan belirli koşulları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırarak erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlıyor. Bu konuda SGK'nın belirlediği şartlar ve prosedürler emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin evraklarını teslim etmeleri durumunda hızlı bir şekilde emekli maaşı almalarını sağlıyor. Bu düzenlemeyle 10 yıl sigortalılık süresini tamamlayan ve diğer şartları yerine getiren kişilere erken emeklilik fırsatı sağlanıyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir.
Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.