On ila on beş yıl sigorta primi olan o kişilere emeklilik müjdesi verildi! 3600-4500-5400 primi olanlar dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği şartları yerine getiren kişiler için 10 yıl sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu imkan belirli koşulları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırarak erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlıyor. Bu konuda SGK'nın belirlediği şartlar ve prosedürler emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin evraklarını teslim etmeleri durumunda hızlı bir şekilde emekli maaşı almalarını sağlıyor. Bu düzenlemeyle 10 yıl sigortalılık süresini tamamlayan ve diğer şartları yerine getiren kişilere erken emeklilik fırsatı sağlanıyor.