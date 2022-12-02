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Haberler Ekonomi Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...

Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...

OCAK ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.

takvim.com.tr
02.12.2022 18:49 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:51
Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinden çıkan yüzde 70.18'lik 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 20.67 artış göründü. İşte 2023 Ocak memur ve emkli zamlı maaşlar...

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Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...

Yüzde 10.84 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 4 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.

Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...

MEMURA EN AZ 10 BİN 987 TL

AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 70.18 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.55 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 20.67'yi bulacak. Yüzde 20.67 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 987 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 334 liraya yükselecek.

Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 20.67 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 915,02 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 201,28 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 100,64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 317 lira 58 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...

REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.

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