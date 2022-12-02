Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 20.67 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 915,02 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 201,28 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 100,64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 317 lira 58 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

