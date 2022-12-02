Yeni maaşlar enflasyona EL ENSE ÇEKTİ! | En az 10 BİN 987 TL MEMUR VE EMEKLİ aylığı! | 2023 öğretmen, polis, hemşire ZAMLI MAAŞ ŞEMASI...
OCAK ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinden çıkan yüzde 70.18'lik 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 20.67 artış göründü. İşte 2023 Ocak memur ve emkli zamlı maaşlar...
Yüzde 10.84 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 4 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.
MEMURA EN AZ 10 BİN 987 TL
AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 70.18 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.55 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 20.67'yi bulacak. Yüzde 20.67 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 987 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 334 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 20.67 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 915,02 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 201,28 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 100,64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 317 lira 58 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.