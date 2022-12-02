TABLOYA TIKLA MAAŞINI GÖR! Enflasyon açıklandı memurun maaşı değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, memur, hemşire, mühendis…
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinden çıkan yüzde 70.18'lik 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 20.67 artış göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...
Ocak ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 10.84 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 4 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Bu verilere göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.
MEMURA EN AZ 10 BİN 987 TL
AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 70.18 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.55 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 20.67'yi bulacak. Yüzde 20.67 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 987 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 334 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 20.67 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 915,02 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 201,28 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 100,64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 317 lira 58 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.
BİR ZAM DE EK GÖSTERGE İLE
Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.