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Haberler Ekonomi YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!

YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!

Nakit gereksinimi çeken bütün emeklilerinin kefilsiz ve koşulsuz hemen 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL destek alması sağlanacak.

takvim.com.tr
03.12.2022 09:41 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:41
PTT AktifBank’tan emekli promosyonu + YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!

Milyonlarca emekli bağlamında PTT'den vatandaşın cebini rahatlatacak bir destek daha geldi. Yılbaşı öncesi PTT AktifBank'tan emekli promosyonu ödemesinin ardından yeni müjde geldi. İşte detaylar...

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PTT AktifBank’tan emekli promosyonu + YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!

PTT KREDİ NASIL ALINIR?

SMS İle PTT İhtiyaç Kredisi başvurusu
Cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümünü açın.
PTT yazıp boşluk bırakın.
Kimlik numaranızı yazın.
3050 numara hattına mesajınızı gönderin.
Başvurunuzun onaylanması halinde, kredi tutarınız PTT Bank tarafından hesabınıza aktarılacaktır.

PTT AktifBank’tan emekli promosyonu + YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!
Kredi Miktarı 30.000 TL
Hesabınıza Yatacak Tutar 29.835 TL
Toplam Ödeyeceğiniz Tutar 67.272,76 TL
Kredi Vadesi (Ay) 36
Taksit Sayısı 36
PTT AktifBank’tan emekli promosyonu + YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!

KKDF 4.472,7 TL
Tahsis Ücreti 165 TL
Gecikme Faiz Oranı %5.447
Efektif Yıllık Faiz Oranı %85.4445
Akdi Faiz Oranı %4.19

PTT AktifBank’tan emekli promosyonu + YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!

PTT HANGİ ŞARTLARDA KREDİ VERİYOR?

Her banka için 70-80 yaş aralığında bir yaş sınırlaması vardır. Vakıfbank PTT Kredisi yaş sınırı 75 olarak belirlenmiştir. Denizbank PTT Kredisi yaş sınırı 80 olarak belirlenmiştir. İngbank PTT Kredisi yaş sınırı 75 olarak belirlenmiştir.

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