YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!

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Nakit gereksinimi çeken bütün emeklilerinin kefilsiz ve koşulsuz hemen 15.000 TL, 20.000 TL, 25.000 TL ve 80.000 TL destek alması sağlanacak.
03.12.2022 09:41 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:41
Milyonlarca emekli bağlamında PTT'den vatandaşın cebini rahatlatacak bir destek daha geldi. Yılbaşı öncesi PTT AktifBank'tan emekli promosyonu ödemesinin ardından yeni müjde geldi. İşte detaylar...