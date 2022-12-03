YILBAŞI KREDİSİ! Tek SMS ile anında 50 BİN TL ÖDEME... 3 bin 114 TL taksitle ŞARTSIZ, KEFİLSİZ ihtiyaç kredisi!

PTT HANGİ ŞARTLARDA KREDİ VERİYOR?

Her banka için 70-80 yaş aralığında bir yaş sınırlaması vardır. Vakıfbank PTT Kredisi yaş sınırı 75 olarak belirlenmiştir. Denizbank PTT Kredisi yaş sınırı 80 olarak belirlenmiştir. İngbank PTT Kredisi yaş sınırı 75 olarak belirlenmiştir.