Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5.000 TL alanların 2022 zamlı maaş hesaplaması! SGK, SSK Bağkur zamlı maaşları ne kadar?

1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5.000 TL alanların 2022 zamlı maaş hesaplaması! SGK, SSK Bağkur zamlı maaşları ne kadar?

2022 yılının ilk Kabine Toplantısı 3 Ocak yani bugün gerçekleşti ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi. Böylece merakla ve heyecanla beklenen Ocak 2022 emekli memur zamlı maaş tablosu da şekillenmiş oldu. Peki 1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5000, TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu?

04.01.2022 10:55 - Son Güncelleme: 04.01.2022 10:55
1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5.000 TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu?

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez memur ve emeklilere zam yapılıyor. Bugün 2022 yılının ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da bu açıklamalar ile belli oldu. Milyonlarca vatandaş heyecanla ve merakla bu günü bekliyordu. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." Dedi. Peki 1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5000, TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5.000 TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Milyonların Ocak zammını gösterecek enflasyon verileri bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla yeni kazançlar ortaya çıktı. Öte yandan zamlı maaşlar bu ay yatırılacak.

1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5.000 TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu?

İŞTE YENİLİKLER
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5

1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5.000 TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu?

TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5.000 TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu?

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL

SON DAKİKA