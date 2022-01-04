1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5.000 TL alanların 2022 zamlı maaş hesaplaması! SGK, SSK Bağkur zamlı maaşları ne kadar?

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez memur ve emeklilere zam yapılıyor. Bugün 2022 yılının ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da bu açıklamalar ile belli oldu. Milyonlarca vatandaş heyecanla ve merakla bu günü bekliyordu. Başkan Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." Dedi. Peki 1.500 TL, 2.000 TL 3.000 TL, 4.000, 5000, TL SGK-SSK Bağkur ve emekli sandığı maaşı alanların yeni zamlı maaşları ne kadar oldu?