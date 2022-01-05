En düşük maaş yüzde 66.6 arttı! 1.2 milyonun maaşına en az 1.000 TL zam müjdesi! İşte SSK Bağ-Kur emeklisinin 2022 yılı mevcut zamlı maaşları

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar dün itibariyle belli oldu. Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan emekli ve memurlara bir müjdeli haberi daha duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye çıktığını açıkladı. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı yüzde 66.6 artışla 2500 lira olarak hesaplandı. Ayrıca Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıkmış oldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından emekliler ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor.