En düşük maaş yüzde 66.6 arttı! 1.2 milyonun maaşına en az 1.000 TL zam müjdesi! İşte SSK Bağ-Kur emeklisinin 2022 yılı mevcut zamlı maaşları
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar dün itibariyle belli oldu. Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan emekli ve memurlara bir müjdeli haberi daha duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye çıktığını açıkladı. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı yüzde 66.6 artışla 2500 lira olarak hesaplandı. Ayrıca Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıkmış oldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından emekliler ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor.
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar dün itibariyle belli oldu. Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan emekli ve memurlara bir müjdeli haberi daha duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye çıktığını açıkladı. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı yüzde 66.6 artışla 2500 lira olarak hesaplandı. Ayrıca Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıkmış oldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından emekliler ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor.
2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 25.47 olarak gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya yükseltilirken; taban aylık esnaf emeklisinde 2 bin 948, memur emeklisinde ise 4 bin 174 liraya ulaştı.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 25.5 artacak. En düşük emekli aylığı yüzde 66.6 artışla 2500 lira oldu İki çocuklu en düşük memur maaşı 6429 lira oldu.