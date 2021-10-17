Yeni maaş müjdesi geldi! 2022 yılında SSK, Bağ-kur ve emeklenin maaşları kaç TL olacak? Kalem kalem zam oranları...
2022 yılının başında zam alacak emekliler amacıyla ilk üç aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplama gerçekleştirildi. Tahmine göre yüzde 5.21'lik bir artış olacak bu da maaşlarda 405 TL'ye kadar bir artış sağlayacak. SSK, SGK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla zam yolda. Kamu personeli de dahil olmak üzere çoğu bireyin ödeme tutarı artacak. Bu artış, vatandaşlara soluk aldıracak. İkramiye, maaş zammı ve promosyon ödemeleri emeklilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Hesaplamalarda sarfedilen maaş katsayısı 6. devre toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısıdır ve bu sayılar enflasyon farkı çıkması halinde yükselir.
17.10.2021 11:14
- Son Güncelleme: 17.10.2021 11:14