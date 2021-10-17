SGK ve Bağkur'lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Aman başvuru zamanını kaçırmayın, acele edin!
Ekim ayından itibaren yalnızca 1 kere verilecek. Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın! 13 milyon emeklinin mühim bir alanı çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya devam eden milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Emekli olduktan sonra SSK'lı (4A) olarak, çalışmaya devam etmek isteyenler amacıyla 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten evvelce işe başlamış ya da emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmaya devam etmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal emniyet destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar.
Senelerce çalışanların en mühim hayallerinden biri emekli olabilmek. Ancak emeklilikten sonra çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaş var. Emekliler ve sahip olunan olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar, haklarının neler olduğunu son derece merak etmekte. Okuyan çocuklar, ev geçindirme derdi ve borç gibi nedenleri de saymak mümkün. Çalışan emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ise ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Emekliler, çalışma dönemleri içinde tazminat alabilecekler ve aynı vakitte emekli olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar da ikinci kere tazminatlarını arz edip, alabilecekler. Çalışılmış olan ve olunan süreye göre 1.5 maaşa kadar ihbar tazminatında yükselme ortaya getirilebilir.
İki alternatif var
Emekli olduktan sonra SSK'lı (4A) olarak, çalışmaya devam etmek isteyenler amacıyla 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten evvelce işe başlamış ya da emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmaya devam etmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar.