Yeni liste geldi! TOKİ'den 79 ilde 2.331 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 62 bin TL'si olan 81 m2 daireyi kapacak! Yüzde 10 peşinat + 240 ay vade...
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ tarafından geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Kampanyalardan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gerekli detayları merak ediyor. Son olarak TOKİ tarafından o ilde konutlara yüzde 10 vade ile sahip olunabilecek. Aynı zamanda konut satışları orta gelir grubu, emekli, asgari ücretlilere makul bir şekilde yapılacak. İşte TOKİ Nisan ayı yeni kampanyalar...
TOKİ konut kampanyaları Nisan ayında da son sürat devam ediyor. 250 bin sosyal konut projesi kuraları devam ederken yeni konut projeleri hakkında aramalar hız kazandı. Ucuza ev sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2023 güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ'nin sitesinde 79 il için konut ihale tarihleri paylaşıldı. Öte yandan, o ilde en düşük konut peşinatı 62 bin 169 TL ve en düşük aylık taksit ise 2 bin 331 TL olarak belirlendi. İşte il il TOKİ güncel ucuz konut satış ilanları...
KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!
TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi ve isim listesi canlı yayınla belli oldu. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edilecek.
"İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından Arnavutköy-Başakşehir-Esenler'de yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.
YENİ PROJELERİ NELER? İHALE TARİHLERİ PAYLAŞILDI!
1 Düzce İli Merkez İlçesi Beyköy Mahallesi 48 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 48
2 Isparta İli Sütçüler İlçesi Yukarı Mahallesi 2Etap 124 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 124 24 Nisan 2023
3 Tokat İli Erbaa İlçesi Hürmüzlü Mah(Karakaya Şehit Said Uslu) 8 Derslikli Eğitim Binası,Bahçelievler Mah (Tanoba) 8 Derslikli Eğitim Binası, Niksar İlçesi,Gökçeli Mah(Gökçeli) 8 Derslikli Eğitim Binası İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
İstanbul İli Beşiktaş İlçesi MSÜ Rektörlüğü Yerleşkesi 1 Adet Cami, Balıkesir ili Altıeylül İlçesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 1 Adet Cami ve Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 26 Nisan 2023
5 Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Fatih Mahallesi 697 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi 697 27 Nisan 2023
6 İzmir İli, Gaziemir İlçesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu 1 Adet Cami, Güzelbahçe ilçesi MSÜ KHO Maltepe Yerleşkesi 1 Adet Cami ve Urla İlçesi MSÜ KHO ATAT Bölge Birlik Komutanlığı 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 27 Nisan 2023
7 Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Mahallesi 2.Etap 206 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 206 28 Nisan 2023 11:00 Detay
8 Trabzon İli, Şalpazarı İlçesi, Dereköy Mahallesi 53 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) 53 28 Nisan 2023
9 Rize İli Hemşin İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 106 Adet Konut ve 24 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi 106 28 Nisan 2023
10 Ankara İli, Güdül İlçesi, Yukarı Mahallesi 212 Adet Konut 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 212 2 Mayıs 2023