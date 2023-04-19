Yeni liste geldi! TOKİ'den 79 ilde 2.331 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 62 bin TL'si olan 81 m2 daireyi kapacak! Yüzde 10 peşinat + 240 ay vade...

İstanbul İli Beşiktaş İlçesi MSÜ Rektörlüğü Yerleşkesi 1 Adet Cami, Balıkesir ili Altıeylül İlçesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 1 Adet Cami ve Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 26 Nisan 2023



5 Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Fatih Mahallesi 697 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi 697 27 Nisan 2023



6 İzmir İli, Gaziemir İlçesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu 1 Adet Cami, Güzelbahçe ilçesi MSÜ KHO Maltepe Yerleşkesi 1 Adet Cami ve Urla İlçesi MSÜ KHO ATAT Bölge Birlik Komutanlığı 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 27 Nisan 2023



7 Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Mahallesi 2.Etap 206 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 206 28 Nisan 2023 11:00 Detay

8 Trabzon İli, Şalpazarı İlçesi, Dereköy Mahallesi 53 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) 53 28 Nisan 2023



9 Rize İli Hemşin İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 106 Adet Konut ve 24 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi 106 28 Nisan 2023



10 Ankara İli, Güdül İlçesi, Yukarı Mahallesi 212 Adet Konut 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 212 2 Mayıs 2023