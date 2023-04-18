RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D'li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D'li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Başbakan Erdoğan'ın taşeron işçilere kadro verileceği açıklaması ile taşeron işçileri arasında heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro konusunda teknik çalışmaların tamamlandığını, ancak Meclis'in seçim mesaisi nedeniyle taşeron işçilere kadro konusunu görüşmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında taşeron işçilere kadro konusu bir kez daha ertelendi.

takvim.com.tr
18.04.2023 11:54 - Son Güncelleme: 18.04.2023 12:22
TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D’li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu uzun bir süredir gündemde. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 200 bin taşeron işçisi bulunuyor. Bu işçilerin yaklaşık 90 bini kamuda çalışıyor.

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TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D’li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçilerin büyük bir kısmı düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum taşeron işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarına olumsuz etki ediyor.

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D’li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçilerine kadro verilmesi, bu işçilerin haklarının korunması ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi açısından son derece önemlidir.

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D’li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi: Son Durum

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu uzun bir süredir tartışılmaktadır. Taşeron işçilerinin haklarının korunması ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için bu konunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda son durum şöyle:

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D’li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Bakan Bilgin Açıkladı: Kamudaki Taşeronları Planladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Ancak Meclis'in seçim mesaisi nedeniyle taşeron işçilere kadro konusunu görüşmeyeceğini belirtti.

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