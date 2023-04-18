TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D'li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
Başbakan Erdoğan'ın taşeron işçilere kadro verileceği açıklaması ile taşeron işçileri arasında heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro konusunda teknik çalışmaların tamamlandığını, ancak Meclis'in seçim mesaisi nedeniyle taşeron işçilere kadro konusunu görüşmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında taşeron işçilere kadro konusu bir kez daha ertelendi.
18.04.2023 11:54 - Son Güncelleme: 18.04.2023 12:22
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi: Son Durum
Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu uzun bir süredir tartışılmaktadır. Taşeron işçilerinin haklarının korunması ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için bu konunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda son durum şöyle:
Bakan Bilgin Açıkladı: Kamudaki Taşeronları Planladık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Ancak Meclis'in seçim mesaisi nedeniyle taşeron işçilere kadro konusunu görüşmeyeceğini belirtti.