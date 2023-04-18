TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Son rötuş! 90 bin 4D’li taşerona kadro var mı, geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi: Son Durum

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu uzun bir süredir tartışılmaktadır. Taşeron işçilerinin haklarının korunması ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için bu konunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda son durum şöyle: