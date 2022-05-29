Yeni kira artışı düzenlemesi o tarihte Mecliste! Hollanda modeli nedir? Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kirada tavan fiyat uygulaması...
Hollanda modeli nedir, nasıl uygulanır? Kirada tavan fiyat uygulaması nedir? Üst sınır getirilecek mi? soruları milyonlarca vatandaş tarafından son dönemde sıklıkla araştırılıyor. Kira fiyatları fahiş şekilde artarken, bir çok kiracı zor durumda kalıyor. Hükümetten bu konuda kritik adım geldi. Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu. Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarıyla ilgili yeni düzenlemenin Meclis'e geleceğini tarihi açıkladı. İşte gelişmenin detayları...
Konut satış ve kira fiyatlarındaki fahiş artış sonucu bir dizi önlemler alınacak. Hem kirada oturanlar hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde bir düzenleme yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da düzenlemenin meclise geleceği tarih açıklandı. Öte yandan Hollanda'da hayata geçirilen kirada tavan uygulamasının Türkiye'de de uygulanabileceği gündeme geldi. Masadaki formüller arasında Hollanda modeli dikkat çekti. Peki Hollanda modeli nedir, nasıl uygulanır? Kirada tavan sınırlandırması nedir? Üst sınır ne anlama geliyor? İşte detaylar...
Kiracı ve ev sahiplerini kapsıyor. Yeni kira artışı düzenlemesi 10-15 gün içinde Mecliste. Türkiye'deki fahiş kira artışı sorununun benzeri Hollanda'da yaşadı. Hollanda hükümeti de sonucunda kiralara üst limit getirdi. İşte Hollanda modeli hakkında bilgiler...
Konuta uygulanabilecek fiyat "puanlama sistemi" aracılığıyla belirleniyor.
Konutlar; boyutu, yaşı, oda sayısı, mutfağı, banyosu, bahçesi, enerji verimliliği gibi çok sayıda farklı kriterle bir puan alıyor. Bu unsurlar sonucu ortaya çıkan puanın toplamı belirli sınırın altında kalıyorsa ev "sosyal konut" kapsamına giriyor.
SOSYAL KONUT BAŞVURUSU İÇİN EV DERNEKLERİNE KAYIT YAPTIRMAK GEREKİYOR
Söz konusu puan sisteminde fiyatı 763 euronun altında çıkan konutlar "sosyal" kabul ediliyor. Bu puan, sosyal konuta uygulanabilecek maksimum kirayı da belirliyor. Bu konutların kiralarındaki artışı da hükümet tespit ediyor.
Sosyal konut başvurusu için ev derneklerine kayıt yaptırmak gerekiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli dernekler faaliyet gösteriyor.