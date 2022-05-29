Yeni kira artışı düzenlemesi o tarihte Mecliste! Hollanda modeli nedir? Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kirada tavan fiyat uygulaması...

Konut satış ve kira fiyatlarındaki fahiş artış sonucu bir dizi önlemler alınacak. Hem kirada oturanlar hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde bir düzenleme yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da düzenlemenin meclise geleceği tarih açıklandı. Öte yandan Hollanda'da hayata geçirilen kirada tavan uygulamasının Türkiye'de de uygulanabileceği gündeme geldi. Masadaki formüller arasında Hollanda modeli dikkat çekti. Peki Hollanda modeli nedir, nasıl uygulanır? Kirada tavan sınırlandırması nedir? Üst sınır ne anlama geliyor? İşte detaylar...