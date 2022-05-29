Emekliye çifte kazanç! Temmuz'da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı
Temmuz emekliler için hem ikramiye hem zam ayı olacak. Zam oranı yüzde 40.5-41 beklenirken, ek iyileştirme çıkarsa maaşlardaki artış daha da büyüyecek.
29.05.2022 06:52 - Son Güncelleme: 29.05.2022 06:52
Emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak. Tüm emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenirken, maaşlar da zamlı olacak.
Bu nedenle emeklilerin bin 100'er lira tutarındaki bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.