Emekliye çifte kazanç! Temmuz’da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı

Yine Temmuz'da maaşlar da değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5"i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.