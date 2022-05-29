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Haberler Ekonomi Emekliye çifte kazanç! Temmuz'da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı

Emekliye çifte kazanç! Temmuz'da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı

Temmuz emekliler için hem ikramiye hem zam ayı olacak. Zam oranı yüzde 40.5-41 beklenirken, ek iyileştirme çıkarsa maaşlardaki artış daha da büyüyecek.

Çığıl Ön Yener
29.05.2022 06:52 - Son Güncelleme: 29.05.2022 06:52
Emekliye çifte kazanç! Temmuz’da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı

Emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak. Tüm emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenirken, maaşlar da zamlı olacak.

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Emekliye çifte kazanç! Temmuz’da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı

Üstelik mevcut zamlara ilaveten ek iyileştirme de söz konusu olabilecek.

Emekliye çifte kazanç! Temmuz’da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı

Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor.

Emekliye çifte kazanç! Temmuz’da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı

Bu nedenle emeklilerin bin 100'er lira tutarındaki bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Emekliye çifte kazanç! Temmuz’da hem ikramiye hem maaşlara %40.5-41 artış bekleniyor... İşte yaşanacak artış miktarı

Yine Temmuz'da maaşlar da değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5"i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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