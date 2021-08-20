Yeni katılan herkese verilecek! Bankadan 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...
Bankalar müşteri çekmek için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. İnsanların dönem dönem çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için nakit ihtiyacı olduğundan ihtiyaç kredileri ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu dönemlerde de bankalar müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren kredi fırsatlarını sunuyor. ING'ye yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla kullanabilecek. Bankalar faiz oranlarında tek tek değişikliğe gitti. Bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek.
Yeni katılan herkese verilecek! 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 güne girildi. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sık sık inceleniyor. ING Türkiye, katılım sağlayacak yeni müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdi. Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler faydalanabilecek. Bu kapsamda tüm bankaların güncel faiz oranlarını da haberimizde detaylı bir şekilde sizler için derledik.
Kredi kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olacak.
Kredi kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olacak.