Yeni katılan herkese verilecek! Bankadan 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...

Yeni katılan herkese verilecek! 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 güne girildi. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sık sık inceleniyor. ING Türkiye, katılım sağlayacak yeni müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdi. Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler faydalanabilecek. Bu kapsamda tüm bankaların güncel faiz oranlarını da haberimizde detaylı bir şekilde sizler için derledik.