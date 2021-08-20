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Haberler Ekonomi Yeni katılan herkese verilecek! Bankadan 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...

Yeni katılan herkese verilecek! Bankadan 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...

Bankalar müşteri çekmek için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. İnsanların dönem dönem çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için nakit ihtiyacı olduğundan ihtiyaç kredileri ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu dönemlerde de bankalar müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren kredi fırsatlarını sunuyor. ING'ye yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla kullanabilecek. Bankalar faiz oranlarında tek tek değişikliğe gitti. Bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek.

20.08.2021 12:05 - Son Güncelleme: 20.08.2021 12:06
Yeni katılan herkese verilecek! 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...

Yeni katılan herkese verilecek! 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 güne girildi. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sık sık inceleniyor. ING Türkiye, katılım sağlayacak yeni müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdi. Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler faydalanabilecek. Bu kapsamda tüm bankaların güncel faiz oranlarını da haberimizde detaylı bir şekilde sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni katılan herkese verilecek! 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...

1.35'TEN BAŞLIYOR

ING Türkiye, ilk kez ING'li olacak müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren kredi fırsatı sunuyor. Bu kapsamda ING ailesine yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla kullanabilecek.

Yeni katılan herkese verilecek! 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...

5 BİN TL İLE 50 BİN TL ARASINDA VERİLECEK

Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5 bin TL ile 50 bin TL arasında kredi kullanarak yararlanabilecek.

Yeni katılan herkese verilecek! 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...

Kredi kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olacak.

Yeni katılan herkese verilecek! 5.000 ile 50.000 TL direkt alınabilir! Başvuru için son 42 gün...

Kredi kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olacak.

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