ÖTV sonrası Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Polo, Leon, Scala, C3, Sandero, Duster, Egea, Clio modelleri kaç para?
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Türkiye'de yapılan ÖTV indirimin üstünden 3, 4 gün kadar vakit geçmesine rağmen araç fiyatları aratılmaya devam ediyor. Özlelikle Polo, Leon, Scala, C3, Sandero, Duster, Egea, Clio modelleri en fazla rağbet gören modeller olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi ÖTV indirimiyle 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Haberimizde detaylı olarak markaların güncel ve net fiyatlarını paylaştık. İşte ÖTV sonrası Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında farklılığa gidildi. ÖTV indirimi sonrasında vatandaşlar doğrultusundan sıfır vasıta kampanyaları araştırılmaya başlandı. İkinci el araba fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte yeni bir vasıta satın alabilmek isteyen birtakım vatandaşlar sıfır vasıtalara yöneldi. ÖTV oranlarının indirilmesiyle araba markaları vasıta satış düzeyinin düşmesinden korkarak kampanya düzenledi. İşte Polo, Leon, Scala, C3, Sandero, Duster, Egea, Clio modelleri kaç para?
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Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...