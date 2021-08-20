Emekliye en az yüzde 20 zam! Fark ise toplamda 34 bin TL olacak! 2200-3000 ek gösterge artarsa…
Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren gelişme için gözler TBMM'ye çevrildi. Mecliste görüşülecek ek gösterge hayata geçtiği takdirde emeklilere en az yüzde 20 zam, ikramiye farkı ise toplamda 34 bin TL olacak. Bu durumda kritik olan 2200-3000 ek göstergenin 3600 olması. Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alınıyor. 3600 ek gösterge geldiğinde ise bu miktar artacak.
Öğretmen, polis, hemşire ve diğer memurları ilgilendiren aynı zamanda emeklileri heyecanlandıran gelişmeler hız kazandı. Milyonlarca kişi uzun amandır 3600 ek gösterge bekliyor. 3600 göstergenin hayata geçmesi halinde, 30 yıllık hizmeti bulunan vatandaşlar da rahat bir nefes alabilecek. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabi tutuluyor. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imam – hatipler ise 2200 ek göstergede.
Memur ve emeklilerin beklediği ek gösterge ile ilgili konuyu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sırasında gündeme getirdi ve 3600 meselesinin toplu sözleşme döneminde çözüleceğini açıkladı. Bakan Bilgin'in bu açıklaması, 1.8 milyon memur ve emeklisini heyecanlandırdı.
Ek gösterge konusu ilk kez de gündeme gelmiyor. 2018 ve 2019 yıları arasında da 3600 ek gösterge sorununun çözümü için adımlar atıldı, görüşmeler başladı fakat sonuçsuz kaldı. Yıllardır devamlı gündemde olan ve bir türlü de çözülemeyen 3600 ek gösterge sorunu, yakın zaman içerisinde çözüme kavuşabilir
ARTIŞ BEKLENİYORDU
Sınıf, unvan, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka ismiyle de katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi.
Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.