Emekliye en az yüzde 20 zam! Fark ise toplamda 34 bin TL olacak! 2200-3000 ek gösterge artarsa…

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer memurları ilgilendiren aynı zamanda emeklileri heyecanlandıran gelişmeler hız kazandı. Milyonlarca kişi uzun amandır 3600 ek gösterge bekliyor. 3600 göstergenin hayata geçmesi halinde, 30 yıllık hizmeti bulunan vatandaşlar da rahat bir nefes alabilecek. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabi tutuluyor. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imam – hatipler ise 2200 ek göstergede.