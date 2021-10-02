Yeni kampanya vatandaşı mest etti! Beklemeye değdi! Fiat Panda, Doblo ve Egea'larda Ekim 2021 indirimi geldi fiyatlar düştü
Peş peşe açıklandı. Beklemeye değdi. Otomobil almak isteyenleri sevindiren haber geldi. Fiat Ekim ayı fiyat listesi ile eş güdümlü yeni indirim kampanyasını açıkladı. İtalyan otomobil yapımcısı Fiat 500X modeli amacıyla 3 Ekim tarihine kadar geçerli olmak üzere 30 bin TL indirim kampanyası yaptığını duyurdu. Hem de en çok satan modeli 2021 Egea ve Panda amacıyla 0,99 faiz ve 12 ay vade 50 bin TL finansman desteği sağlıyor. İşte 2021 Model Egea sedan, Egea Cross, Egea HB, Egea SW, Panda, 500, Doblo yeni fiyat listesi...
Fiat her bireyin merakla beklediği Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni yayınlanan liste ile İtalyan otomotiv devi en çok satılan modeli Egea sedan'ın birtakım modellerinde 5 ila 7 bin TL arasında indirim uyguladı. Bilindiği üzere geçen ÖTV matrahında oluşturulan tekrar planlama ardından firma, çoğu modelinde 56 bin TL'ye varan indirim uygulamıştı. 2021 sıfır vasıta modelleri amacıyla hayranlarının karşısına güncellenmiş fiyat listesi ile çıktı. İşte 2021 model Egea sedan, Egea Cross, Egea HB, Egea SW, Panda, 500, Doblo güncel fiyat listesi...
Fiat Yeni Egea Sedan 2021 Eylül Sıfır Araç Fiyat Listesi
Fiat Egea, 95 hp güç ve 127 Nm tork üreten 1,4 L Fire benzinli, 95 hp güç ve 200 Nm tork üreten 1,3 L Multijet dizel ve 120 hp güç ve 320 Nm tork üreten 1,6 L Multijet dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır.
1,4 L Fire benzinli Fiat Egea'da 6 ileri manuel, 1,3 L Multijet motorlu Fiat Egea'da 5 ileri manuel, 1,6 L Multijet motorlu Fiat Egea'da ise 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT (çift kavramalı otomatik) şanzıman seçenekleri sunulmaktadır.
Fiat Yeni Egea HB 2021 Sıfır Araç Fiyat Listesi
Model Ağustos Fiyat (2021MY) ÖTV İndirimi Sonrası Fiyat Eylül Fiyat (2021MY)
Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 176.900 176.900 176.900
Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 213.900 213.900 213.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 185.900 185.900 185.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 212.900 212.900 212.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 222.900 222.900 222.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel 293.900 245.300 245.300
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 199.900 199.900 199.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 226.900 226.900 226.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 282.900 236.000 236.000
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel 303.900 253.600 253.600
Fiat Panda 2021 Sıfır Araç Fiyat Listesi
Fiat Panda 4 silindir 1.2 Fire 69 Hp (102 Nm tork) ve 2 silindir 0.9 Twinair 85 Hp (145 Nm tork) motor seçenekleriyle satılmaktadır. 0.9 Twinair 85 Hp motor versiyonunda 4x4 çekiş sistemi bulunurken 6 ileri manuel şanzımana sahiptir.
4x4 çekiş sistemine sahip Fiat Panda'da elektronik diferansiyel kilidi, yokuş iniş destek sistemi ve sürüş modu seçici bulunmaktadır.
Model Eylül Fiyat (2020MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)
Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel 140.900 -
Fiat Panda Cross 1.2 69 HP Benzin Manuel 154.300 -
Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel 170.900 172.900
Fiat Panda Cross 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 179.900 181.900
Fiat Panda Cross 4x4 0.9 85 HP Benzin Manuel 196.100 205.900 207.900
Fiat Panda Cross Plus 4x4 0.9 85 HP Benzin Manuel - 214.900 216.900
Fiat Doblo Panaroma (Otomobil) 2021 Eylül Sıfır Araç Fiyat Listesi
Fiat Doblo Panaroma sadece 1.6L 120 HP Multijet motorla satın alınabilmektedir. Bu motor 320 Nm torka sahiptir. Azami hız 172 km/s'tir ve sadece 6 ileri manuel şanzıman seçeneği bulunmaktadır.
Model Temmuz Fiyat (2020MY) Ağustos Fiyat (2020MY) Eylül Fiyat (2021MY)
Fiat Doblo Panaroma Easy 1.6 M.Jet 120 HP Dizel Manuel 217.100 217.100 217.100
Fiat Doblo Panaroma Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu) Dizel Manuel 226.100 226.100 226.100
FİAT FİORİNO FİYATI NE KADAR?
Fiat markasına ait Doblo'nun kardeşi olarak nitelendirebilecek olan Fiorino, ülkemizde fazlasıyla sevilen araçlardan biri. Yollarda sıklıkla görebileceğimiz araç, uygun fiyat listesi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Model Combi olarak isimlendirilen gövdesi ile baz donanım seviyesinde 129.900 TL'den alıcı bulmakta. Pop olarak belirtilen bu donanımda kullanıcılara 1.4 litrelik benzinli bir motor sunuluyor. 77 beygir güç üreten bu motora ayrıca manuel şanzıman da eşlik ediyor.