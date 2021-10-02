Yeni kampanya vatandaşı mest etti! Beklemeye değdi! Fiat Panda, Doblo ve Egea’larda Ekim 2021 indirimi geldi fiyatlar düştü

FİAT FİORİNO FİYATI NE KADAR?

Fiat markasına ait Doblo'nun kardeşi olarak nitelendirebilecek olan Fiorino, ülkemizde fazlasıyla sevilen araçlardan biri. Yollarda sıklıkla görebileceğimiz araç, uygun fiyat listesi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Model Combi olarak isimlendirilen gövdesi ile baz donanım seviyesinde 129.900 TL'den alıcı bulmakta. Pop olarak belirtilen bu donanımda kullanıcılara 1.4 litrelik benzinli bir motor sunuluyor. 77 beygir güç üreten bu motora ayrıca manuel şanzıman da eşlik ediyor.