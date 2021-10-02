Yağmur gibi geldi! Emekliler yıllardır bekliyordu! Şartlar ve detaylar belli oldu! 1.900 TL maddi destek verilecek…

2021 senesinde emekliler maaşlarını diğer bankalara taşıyarak promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Birçok banka da emeklilere özel kampanya düzenliyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da bu kampanyalara katılım sağlayabiliyor. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri amacıyla talep edilen tek şart emekli maaşının banka üzerinden alınması oluyor. Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.