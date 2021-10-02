Yağmur gibi geldi! Emekliler yıllardır bekliyordu! Şartlar ve detaylar belli oldu! 1.900 TL maddi destek verilecek…
Emekli vatandaşlar bankaların tanıttığı promosyon kampanyalarından faydalanabiliyor. Bankalar maaşlarını taşıyan emeklilere promosyon kampanyası düzenliyor. 3 yıl süresince maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler ise bankaların tanıttığı promosyon sayısını öğrenmek istiyor. Bu anlamda emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca almayı taahhüt eden ve bankada en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 1.600 TL'ye varan promosyon kazanıyor. EYT son dakika çıkarsa emekli olabilir miyim? Dikkat çeken cevap! 10 Mayıs 2024'ten sonra... 48 yaş 7 ay 22 günü dolduracağınız tarihte emeklilik müjdesi! SGK uzmanı o soruyu böyle cevap verdi! 4A-4B-4C emeklilik yaşı... Ve netleşti! SSK-SGK ve Bağkur'dan erken emekli olup olamayacağınızı anında öğrenin! SGK emeklilik sorgulama 2022 Ocak ayı emeklilerin maaşlarına yapılacak net zam fiyatı belli oldu! En fazla emekli maaşı ve en az emekli maaşı ne olacak?
2021 senesinde emekliler maaşlarını diğer bankalara taşıyarak promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Birçok banka da emeklilere özel kampanya düzenliyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da bu kampanyalara katılım sağlayabiliyor. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri amacıyla talep edilen tek şart emekli maaşının banka üzerinden alınması oluyor. Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılmaktadır. Bankalar ile imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süre ile maaş aldıkları bankayı değiştiremeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanacak ya da emekli maaşını başka bankaya yeniden taşıyabilecek.
1.900 TL'ye varan destek TEB'de
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca almayı taahhüt eden ve bankada en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 1.600 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanılabilir.
1.600 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 24.05.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.
Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.
Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda "Nakit Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri boyunca Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.
İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.