Yeni işinizi kurmak için 225.000 TL faizsiz kredi veriliyor! Faizsiz kredi müjdesiyle kendi işinizin patronu olun!

Halkbank sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı. Kadın girişimcilere özel sunulan kredi paketinin başvuru şartlar ve diğer merak edilen tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Kredi paketinden yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişi, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış ise kişinin kullanabileceği maksimum kredi tutarı 100 bin TL'dir. 225 bin TL'lik krediden en az 1 yıllık usta belgesi bulunan, ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran kadın girişimciler yararlanabiliyor.