Yeni işinizi kurmak için 225.000 TL faizsiz kredi veriliyor! Faizsiz kredi müjdesiyle kendi işinizin patronu olun!
Sıfır faizli kredi destekleri pandemi döneminde büyük oranda artarken özellikle de kamu bankaları bu noktada öne çıktı. Devlet destekli faizsiz kredi paketleri ile KOSGEB destekli krediler peş peşe devreye sokulurken pandemiden olumsuz şekilde zarar gören esnafta unutulmadı. Bu anlamda Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile rahatlıkla müracaatta bulunabilirsiniz. Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler yararlanabilir? İşte merak edilen bütün soruların cevapları…
Halkbank sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı. Kadın girişimcilere özel sunulan kredi paketinin başvuru şartlar ve diğer merak edilen tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Kredi paketinden yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişi, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış ise kişinin kullanabileceği maksimum kredi tutarı 100 bin TL'dir. 225 bin TL'lik krediden en az 1 yıllık usta belgesi bulunan, ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran kadın girişimciler yararlanabiliyor.
Esnaf ve Sanatkarlara Özel Krediler
Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…