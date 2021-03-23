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1800, 4500 ve 5400 günden nasıl emekli olunuyor? SGK açıklama yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK sigortalı olarak bildirilen etkin çalışma yaşamına devam eden kişilerin emekliliğe meraklı olduğu mevzulardan biri. 3600 günden emekliliğe nasıl müracaat edileceği hakkında öncelikli muhatap SGK olarak karşımıza çıkıyor.

23.03.2021 09:41 - Son Güncelleme: 20.06.2021 11:15
1800, 4500 ve 5400 günden nasıl emekli olunuyor? SGK açıklama yaptı

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda da emekli olabilirsiniz. 1800, 3600 ve 4500 prim gününün tamamlanması ile birlikte emekli olunabilir. Peki ne zaman emekli olurum? Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını her gün internetten sorguluyor.

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1800, 4500 ve 5400 günden nasıl emekli olunuyor? SGK açıklama yaptı

Bu Tarihe Çok Dikkat!

Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır.

1800, 4500 ve 5400 günden nasıl emekli olunuyor? SGK açıklama yaptı

Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları

3600 günden emeklilik için kadınlara koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta kapsamı süresini doldurmuş olunması zorunlu tutulur. Kadınlar için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:

15 senelik sigorta süresi tamamlanmalıdır.

Çalışma süresinde 3600 günlük prim ödenmiş olmalıdır.

08.09.1999 tarihinden itibaren sigorta süresi başlamış olmalıdır.

1800, 4500 ve 5400 günden nasıl emekli olunuyor? SGK açıklama yaptı

Kadınlarda, 52 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta süresi başlatılanlardır.

Kadınlarda, 54 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2005 tarihinde sigorta süresi başlayanlardır.

Kadınlarda, 56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2008 tarihinde sigorta süresi başlayan kişilerdir.

Bu şartlara sahip olan kadın çalışanların 3600 günden (takvim.com.tr) emeklilik koşulları yukarıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır. Erkeklerin emeklilik için uyması gereken şartları ve maaşlar hakkında detaylı bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

1800, 4500 ve 5400 günden nasıl emekli olunuyor? SGK açıklama yaptı

Erkekler İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları

3600 günden emeklilik için erkeklere koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak, devlet tarafından zorunlu tutulur. Erkekler için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır: