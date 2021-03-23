1800, 4500 ve 5400 günden nasıl emekli olunuyor? SGK açıklama yaptı
Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK sigortalı olarak bildirilen etkin çalışma yaşamına devam eden kişilerin emekliliğe meraklı olduğu mevzulardan biri. 3600 günden emekliliğe nasıl müracaat edileceği hakkında öncelikli muhatap SGK olarak karşımıza çıkıyor.
Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda da emekli olabilirsiniz. 1800, 3600 ve 4500 prim gününün tamamlanması ile birlikte emekli olunabilir. Peki ne zaman emekli olurum? Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını her gün internetten sorguluyor.
Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için kadınlara koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta kapsamı süresini doldurmuş olunması zorunlu tutulur. Kadınlar için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 senelik sigorta süresi tamamlanmalıdır.
Çalışma süresinde 3600 günlük prim ödenmiş olmalıdır.
08.09.1999 tarihinden itibaren sigorta süresi başlamış olmalıdır.
Kadınlarda, 52 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta süresi başlatılanlardır.
Kadınlarda, 54 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2005 tarihinde sigorta süresi başlayanlardır.
Kadınlarda, 56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2008 tarihinde sigorta süresi başlayan kişilerdir.
Bu şartlara sahip olan kadın çalışanların 3600 günden (takvim.com.tr) emeklilik koşulları yukarıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır. Erkeklerin emeklilik için uyması gereken şartları ve maaşlar hakkında detaylı bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.