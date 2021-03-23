1800, 4500 ve 5400 günden nasıl emekli olunuyor? SGK açıklama yaptı

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda da emekli olabilirsiniz. 1800, 3600 ve 4500 prim gününün tamamlanması ile birlikte emekli olunabilir. Peki ne zaman emekli olurum? Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını her gün internetten sorguluyor.