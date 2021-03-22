Uzman isimden altın ve dolar yorumu! Altın ve dolar bu hafta alınır mı?
Altın ve dolar kurundaki spekülatif yükseliş hakkında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş flaş bir yorumda bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş, altın ve dolar fiyatlarının düşeceğini belirterek "Süreç, zenginleştiren süreç değil. Batıran bir süreç. Batmayın, kurtulamazsınız" dedi.
Şu saatlerde bankalarda bile işlem kargaşası olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Gün dost, düşman tanıma günüdür. Müdahaleyi tercih etmezler. Herkesin yüksekten maliyet yapmasını beklerler. Ansızın gelecek bir haber ile düşüşler başlar. Panik ile alım yapanlar, panik ile satışa geçer. Oynatan kazanır. Yüksekten satar, düşükten alır. Masada her zaman oynatan kazanır" dedi.
BU SÜREÇ ZENGİNLEŞTİRMEZ, SİZİ BATIRIR!
Twitter hesabından "Emeğiniz ile kumar oynamayın. Kapılmayın, kaptırmayın. Süreç, zenginleştiren süreç değil. Batıran bir süreç. Batmayın, kurtulamazsınız" uyarısı yapan İslam Memiş, 1960-70 ve 80 darbeleri öncesi dönemde yaşananları hatırlatıp, "Ekonomik kriz, toplumsal kaos ve siyasi istikrarın bozulması için startın verildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte İslam Memiş'in kendi Youtube kanalında yaptığı uyarılardan satır başları...
KİMİLERİ SEVİNİRKEN KİMİLERİ ÜZÜLÜLÜYOR
Finans piyasalarında yaşanan kur şoklarıyla birlikte kimileri varlıklarıyla 'zengin oldum' hayaliyle sevinirken, kimileri de 'mahvolduk, daha da fakirleştik' derdinde. Kimileri 'bu işi nasıl bir an önce hallederiz' diye uğraşırken kimileri de 'yaşasın, bunlar gider meydan da bize kalır' diye sevinmeye devam ediyor. Kimileri 'lanet olsun dövizine, bilmem nesine yeter ki ülkeme zarar gelmesin' düşüncesini korurken, kimileri de 'oh kriz patlak vermiş, fakirleşiyorlarmış' diye çok seviniyor.