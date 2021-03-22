Uzman isimden altın ve dolar yorumu! Altın ve dolar bu hafta alınır mı?

KİMİLERİ SEVİNİRKEN KİMİLERİ ÜZÜLÜLÜYOR

Finans piyasalarında yaşanan kur şoklarıyla birlikte kimileri varlıklarıyla 'zengin oldum' hayaliyle sevinirken, kimileri de 'mahvolduk, daha da fakirleştik' derdinde. Kimileri 'bu işi nasıl bir an önce hallederiz' diye uğraşırken kimileri de 'yaşasın, bunlar gider meydan da bize kalır' diye sevinmeye devam ediyor. Kimileri 'lanet olsun dövizine, bilmem nesine yeter ki ülkeme zarar gelmesin' düşüncesini korurken, kimileri de 'oh kriz patlak vermiş, fakirleşiyorlarmış' diye çok seviniyor.