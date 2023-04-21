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Haberler Ekonomi Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil... EYT'yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi!

Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil... EYT'yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi!

Günümüzde, emeklilik sistemi birçok kişi için belirsizlik ve kaygı yaratan bir konudur. AK Parti tarafından hazırlanan EYT yasası ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan milyonlarca kişi erken emeklilik müjdesi verilmişti.

takvim.com.tr
21.04.2023 10:20 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:20
Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil... EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi!

8 Eylül 1999 sonrası 2000 - 2008 arasında doğanlar, AK Parti'nin 3600 günden emeklilik düzenlemesi nedeniyle, emeklilik yaşını beklemek yerine erken emeklilik yapmak istiyorlar. Ancak, hükümet, EYT'lerin taleplerini reddetti ve kademeli emeklilik sistemi önerdi. Şimdi, kısmi emeklilik sistemine geçme zamanı geldi.

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Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil... EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi!

Ancak, düzenlemenin yasalaşması sonrasında, staj ve çıraklık mağdurları gibi bazı gruplar kapsam dışı bırakılmış ve emeklilik hakkını kaybedenlerin sadece tek bir günle 17 yıl daha fazla çalışması tepkilere neden olmuştur.

Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil... EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi!

Bu sebeple, kademeli emeklilik tablosu talep edilmiştir. Bu talep karşılık bulmamış, ancak kısmi emeklilik hakkı müjdesi verilmiştir.

Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil... EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi!

Emeklilik Düzenlemesi ve Kısmi Emeklilik Hakkı

AK Parti hükümeti, EYT yasası ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi vermişti.

Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil... EYT’yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi!

Bu müjde ile birlikte aranılan emeklilik şartları değiştirilmiş, yaş şartı kaldırılmış ve prim gün şartı ile sigorta süresi dolan kişilere erken emeklilik hakkı tanınmıştı.

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