Yeni hesaplama tablosuyla gözler kamaşacak! 3600-5000 gün prim dahil... EYT'yi son raddede kaçıranlara müjde üstüne müjde geldi!
Günümüzde, emeklilik sistemi birçok kişi için belirsizlik ve kaygı yaratan bir konudur. AK Parti tarafından hazırlanan EYT yasası ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan milyonlarca kişi erken emeklilik müjdesi verilmişti.
21.04.2023 10:20 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:20
8 Eylül 1999 sonrası 2000 - 2008 arasında doğanlar, AK Parti'nin 3600 günden emeklilik düzenlemesi nedeniyle, emeklilik yaşını beklemek yerine erken emeklilik yapmak istiyorlar. Ancak, hükümet, EYT'lerin taleplerini reddetti ve kademeli emeklilik sistemi önerdi. Şimdi, kısmi emeklilik sistemine geçme zamanı geldi.
Emeklilik Düzenlemesi ve Kısmi Emeklilik Hakkı
AK Parti hükümeti, EYT yasası ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi vermişti.