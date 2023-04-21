T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana 15 saniye içinde ödenecek! 4 milyondan fazla emekliye doping gibi gelecek ödeme!

En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılması ve milyonlarca EYT'linin emekli maaşına hak kazanmasıyla birlikte özel ve kamu bankaları, emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yapma kararı aldı. Bu süreçte bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıtmak isteyen müşterileri çekebilmek için çeşitli promosyonlar sunuyor. Bu süre boyunca milyonlar belirli avantajlar ve hizmetlerden yararlanabiliyor. Bankalar bu ay maaş almaya hak kazanan yüz binlerce EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı.