Taze zam+ enflasyon farkıyla yeni tablo şekillendi! 16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine yeni kazanç takvimi! Temmuz 2023'te en düşük maaş...
16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine yeni kazanç takvimi! Taze zam+ enflasyon farkıyla yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023'te en düşük maaşın ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz Mart ayında 16 milyon emekliyi heyecanlandıran gelişmeler peş peşe yaşandı. SSK Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan açıklamalarla, emeklilerin maaşlarında ve ikramiyelerinde önemli artışlar gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyuruldu. Bu zam SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında büyük bir sevinç yarattı. %12.50 enflasyon ise zamlı maaşları işaret etti.
Mart ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyurmuştu. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılacak ikramiye ödemelerinde de artış yaşandı. Geçtiğimiz mart ayında, ikramiyelerde de önemli bir artış gerçekleşti. Daha önce 1.100 TL olan ikramiye tutarı, 2.000 TL'ye yükseltildi ve ilk ikramiye ödemeleri yapıldı. Öte yandan yeni zam hesaplamaları da ortaya çıktı.
ÜÇ AYLIK VERİ BELLİ OLDU
Açıklanan Mart enflasyonuyla birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. 6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.