Taze zam+ enflasyon farkıyla yeni tablo şekillendi! 16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine yeni kazanç takvimi! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Mart ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyurmuştu. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılacak ikramiye ödemelerinde de artış yaşandı. Geçtiğimiz mart ayında, ikramiyelerde de önemli bir artış gerçekleşti. Daha önce 1.100 TL olan ikramiye tutarı, 2.000 TL'ye yükseltildi ve ilk ikramiye ödemeleri yapıldı. Öte yandan yeni zam hesaplamaları da ortaya çıktı.