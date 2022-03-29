Yeni haftaya özel fiyatı düştü! Sudan ucuza satılıyor! Çılgın kampanya: 29 Mart sıvı yağ fiyatları! 5 litrelik Ayçiçek yağları A101'de indirimde!

A101'de bu hafta çılgın kampanya başladı. Gündemde yer alan ayçiçek yağı fiyatlarında indirim yapıldı. Biryağ, Vera, Yudum, Orkide, Sırma, Komili marka ayçiçek yağları uygun fiyata raflardaki yerini aldı. 1 litrelik, 2 litrelik, 3 litrelik ve 5 litrelik sıvı yağların fiyatları yeni hafta itibariyle düştü. Zincir marketlerde ayçiçek yağı kampanyaları boy göstermeye başladı. Bu hafta A101'de Yudum 1,25 litrelik ayçiçek yağı 57,95 TL'den, Orkide 5 litrelik ayçiçek yağı da 156 TL'den satılıyor. İşte tam liste...