Yeni haftaya özel fiyatı düştü! Sudan ucuza satılıyor! Çılgın kampanya: 29 Mart sıvı yağ fiyatları! 5 litrelik Ayçiçek yağları A101'de indirimde!
Bir süredir ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış gündemde en sıcak konular arasında yer alıyordu. Zincir marketlere giden vatandaşlar sıvı yağ fiyatlarının pahalılığından muzdaripti. Yeni haftada yağ fiyatlarına indirim geldi. Market raflarındaki ayçiçek yağlarında kampanya başladı. A101 ayçiçek yağı fiyatlarına güncelleme yaptı. Zincir marketlerin resmi internet sitelerine bakıldığında bazı ayçiçek yağı markalarında indirim göze çarptı. İşte 29 Mart güncel ayçiçek yağı fiyatları...
29.03.2022 09:17 - Son Güncelleme: 29.03.2022 09:18
A101'de bu hafta çılgın kampanya başladı. Gündemde yer alan ayçiçek yağı fiyatlarında indirim yapıldı. Biryağ, Vera, Yudum, Orkide, Sırma, Komili marka ayçiçek yağları uygun fiyata raflardaki yerini aldı. 1 litrelik, 2 litrelik, 3 litrelik ve 5 litrelik sıvı yağların fiyatları yeni hafta itibariyle düştü. Zincir marketlerde ayçiçek yağı kampanyaları boy göstermeye başladı. Bu hafta A101'de Yudum 1,25 litrelik ayçiçek yağı 57,95 TL'den, Orkide 5 litrelik ayçiçek yağı da 156 TL'den satılıyor. İşte tam liste...