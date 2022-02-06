Yeni hafta geldi ŞOK ve BİM yepyeni aktüel ürünlerini paylaştı! İlk kez oldu! 215 TL'den 35 TL'ye düştü! Fiyatlar yarıdan fazla indi...
2 zincir market haftanın yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM ve ŞOK marketlerinde bu haftaya özel indirimler yapıldı. Peki yeni haftada iki marketin indirimli ürünleri neler? ŞOK'ta Diadermine Lift Botology Kırışıklık Karşıtı Gündüz Kremi 215,90 yerine 35,00 TL'den satılacak. Sleepy Sensitive Islak Havlu da 27,95'den 16,00'ye düştü. BİM'de de Tava, Gold Kaplama Emaye Tencere Seti, Elektrikli Süpürge, Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü Seti, Bisiklet Yaka Sweatshirt Erkek, Telefon Tutucu indirimden satışa sunuldu. İşte ŞOK ve BİM'in güncel aktüel ürünlerinin tamamı...
06.02.2022 17:07
- Son Güncelleme: 06.02.2022 17:07
Her hafta yoğun ilgi gören aktüel ürünler kataloğunda bu hafta fiyatlar fazlasıyla düştü. ŞOK ve BİM'in yeni, güncel aktüel ürünler kataloğu haberimizde! Vatandaşlar market alışverişine çıkmadan önce aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. Yeni haftada ŞOK'un gıda ve bakım ürünlerinde yaptığı indirim dikkat çekerken, BİM'in de züccaciye ve giyimdeki indirimleri çok konuşuluyor. Fiyatlar düştü, vatandaşlar marketlerdeki indirimleri yakalamak için harekete geçti. İşte 2 zincir marketin indirimlerinin tümü...