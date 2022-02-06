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Haberler Ekonomi Araç alacaklar dikkat! Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu! 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL’den satışa sunuluyor?

Araç alacaklar dikkat! Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu! 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL’den satışa sunuluyor?

Araba alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar 2022 yılının ikinci ayı yaşanırken sık sık güncellenen otomobil kampanyalarını ve fiyatlarını merak ediyor. En çok talep gören ve satılan araçlardan biri olan Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu. Tercihini bu yönde kullanmak isteyenler otomobil bayisine gitmeden ön bilgi edinmek ve bütçesine göre bir karşılaştırma yapmak istiyor. Peki 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL'den satışa sunuluyor? Volkswagen yeni Polo almak isteyenler için fiyat listesi haberimizde yer alıyor.

06.02.2022 17:33 - Son Güncelleme: 06.02.2022 17:33
Araç alacaklar dikkat! Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu! 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL’den satışa sunuluyor?

Yeni bir araç sahibi olmak herkesin hayalidir ve bütçe ihtiyaç doğrultusunda planlamalar yapılırken güncel fiyatlar, kampanyalar, faiz oranları yakından takip ediliyor. En çok satılan modellerden biri olan Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu ve heyecanla incelenmeye başlandı. Peki 2022 Şubat ayı en uygun Volkswagen Polo kaç TL'den satışa sunuluyor? İşte Volkswagen yeni Polo ve diğer modellerin güncel satış fiyatı!

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Araç alacaklar dikkat! Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu! 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL’den satışa sunuluyor?
VOLKSWAGEN YENİ POLO FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2022

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression ₺364,100.00
Araç alacaklar dikkat! Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu! 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL’den satışa sunuluyor?

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺379,500.00

Araç alacaklar dikkat! Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu! 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL’den satışa sunuluyor?

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life ₺438,000.00

Araç alacaklar dikkat! Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu! 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL’den satışa sunuluyor?

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style ₺509,300.00

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