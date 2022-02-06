Araç alacaklar dikkat! Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu! 2022 Şubat ayı en uygun Polo kaç TL’den satışa sunuluyor?

Yeni bir araç sahibi olmak herkesin hayalidir ve bütçe ihtiyaç doğrultusunda planlamalar yapılırken güncel fiyatlar, kampanyalar, faiz oranları yakından takip ediliyor. En çok satılan modellerden biri olan Volkswagen yeni Polo fiyat listesi belli oldu ve heyecanla incelenmeye başlandı. Peki 2022 Şubat ayı en uygun Volkswagen Polo kaç TL'den satışa sunuluyor? İşte Volkswagen yeni Polo ve diğer modellerin güncel satış fiyatı!