Emekliye %25 ek zam sonrası yeni jest! En düşük emekli maaşı 7.500, 8.500, 9.000 TL olanlara + 15 bin TL ödeme çıktı! SSK, Bağkur, EYT'li hepsi...
Bankaların ihtiyça kredisi kampanyaları yakından takip ediliyor. SSK, Bağkur, EYT'li hepsi faydalanabilecek! Memur, SSK, Bağ-Kur için 2023 Temmuz emekli zammı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Emekli zammı yüzde 19,77'den, memur emeklisi zam oranı da yüzde 17,55'den yüzde 25'e yükseltilecek. Müjde sonrası bir jest de bankalardan geldi. Emekliler 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilir. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank Temmuz ayında yeni kredilerini duyurdu. İhtiyaç kredisinin yanı sıra taşıt, konut kredilerinde de kampanyalar yenilendi. İşte detaylar...
09.07.2023 19:14 - Son Güncelleme: 09.07.2023 19:23
Emekliye %25 ek zam sonrası bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları gündeme geldi. Acil nakite ihtiyacı olanlar, düğün yapacaklar, çeyiz almak isteyenler bankaların tüketici kredi kampanyalarını araştırıyor. Bu noktada 3 banka dikkat çekiyor. Kamu bankalarının kredi kampanları yoğun ilgi görüyor. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? Geri ödemesi nasıl? Gelin birlikte bakalım! İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinde Temmuz farkı! Güncel kampanyalar öncelikle emeklilerin işine yarıyor! SSK, Bağkur, EYT'li farketmiyor! İşte detaylar...