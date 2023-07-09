Emekliye %25 ek zam sonrası yeni jest! En düşük emekli maaşı 7.500, 8.500, 9.000 TL olanlara + 15 bin TL ödeme çıktı! SSK, Bağkur, EYT’li hepsi...

En düşük memur maaşının yüzde 17,55 zam ve 8077 TL ilave ödemeyle birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emekli maaşı için yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.